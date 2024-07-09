Zonguldak'ta Kaybolan Şahıs Ormanlık Alanda Bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde kendisinde n haber alınmayan 32 yaşındaki şahıs ekiplerin çalışması sonucunda evinin 17 km uzaklığındaki ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Alparslan köyünde meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki bir kişi evinden ayrılarak haber alınamadı. Ailesi şahsın hayatından endişe duyarak durumu jandarmaya bildirdi. İhbarı alan jandarma Komutanlığı olay yerine 20 personel sevk etti. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şahıs kaybolduğu noktadan yaklaşık 17 km uzaklıkta ormanlık alan içerisinde metruk bir kulübede sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi. - ZONGULDAK