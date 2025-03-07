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Zonguldak'ta Jandarma Operasyonu: 5 Adreste Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Jandarma Operasyonu: 5 Adreste Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma, 5 ayrı adrese yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Devrek ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Adli makamlardan alınan arama kararıyla gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 7 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 litre sahte viski, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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