Zonguldak'ta Jandarma Motosikleti ile Otomobil Çarpıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarmaya ait motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yukarıdere Köyü yolunda meydana geldi. İ.A. idaresindeki 67 AEV 528 plakalı Skoda marka otomobil, Saltukova beldesi yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı motorize timin kullandığı motosiklete çarptı. Jandarma personeli kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından kısa süreliğine kapanan trafik araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK