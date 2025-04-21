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Zonguldak'ta İş Kazası: Bir Madenci Yaralandı

Zonguldak'ta İş Kazası: Bir Madenci Yaralandı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen iş kazasında E.Ç. isimli madenci, vagonların arasında sıkışarak yaralandı. Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan madenci, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesinde meydana gelen iş kazasında E.Ç. isimli madenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Karodon Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. isimli madenci çalışma arasında vagonların arasında sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan E.Ç isimli madenci için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ç. isimli madenciye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan E.Ç. isimli madencinin kaburga ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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