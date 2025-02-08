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Zonguldak'ta İnternet Dolandırıcılığı: 62.400 TL'lik Operasyon

Zonguldak'ta İnternet Dolandırıcılığı: 62.400 TL'lik Operasyon
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir vatandaşın dolandırılmasının ardından yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda çeşitli dijital cihazlar ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan bir vatandaşın internet üzerinden 62.400 TL dolandırılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese yaptığı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon sırasında 5 cep telefonu, 4 sim kart, 1 masaüstü bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 14 USB bellek, 5 hard disk ve 1 video kamera ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi mağdurun zararını yasal faiziyle birlikte ödeyerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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