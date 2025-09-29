Haberler

Zonguldak'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. İlk kaza yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelirken, ikinci kazada yolcu otobüsü ve beton mikseri çarpıştı, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Başlarkadı Kocabıçaklar mevkisinde yaşandı. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Çaydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi

Düğünü karıştıran tartışma! Gelin ve damat yerde sürüklendi
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.