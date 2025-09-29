Zonguldak'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Başlarkadı Kocabıçaklar mevkisinde yaşandı. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Çaydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK