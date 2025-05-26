Zonguldak'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Zonguldak'ta park halindeki araçların camını kırarak hırsızlık yapan N.S. isimli şüpheli, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu tutuklandı. Olay, Kdz. Ereğli ilçesinde meydana geldi.
Zonguldak'ta park halindeki araçların camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kdz. Ereğli ilçesinde Mayıs ayı içinde park halindeki 5 aracın camlarının kırılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelisini yakaladı. Araçların içindeki değerli eşyaları çaldığı belirlenen şahsın, emniyet birimlerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda tespit edildiği bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen N.S. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa