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Gürültü yapanları uyarınca kavga çıktı: 2 yaralı

Gürültü yapanları uyarınca kavga çıktı: 2 yaralı
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Zonguldak'ta gece saatlerinde çevreyi rahatsız eden grup ile işletme çalışanı arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta gecenin ilerleyen saatlerinde çevreye rahatsızlık veren grup ile kendilerini uyaran işletme çalışanı arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kavaklık mevkiinde gece 03.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre 5-6 kişilik grup, gürültü yapıp çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran işletme çalışanı arasında başlayan tartışma büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda U.K. ve E.S. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Diğer şüpheliler ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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