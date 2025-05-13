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Zonguldak'ta Genç Adam Bahçesinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta Genç Adam Bahçesinde Ölü Bulundu
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Çaycuma ilçesine bağlı Aşağıihsaniye köyünde yaşayan 36 yaşındaki Atilla Karagüzel, evinin arkasındaki bahçede ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor, ancak kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Aşağıihsaniye köyünde yaşayan Atilla Karagüzel (36) isimli genç adam sabaha karşı evinin arkasındaki bahçede ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karagüzel'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Karagüzel'i evinin arka kısmındaki bahçede hareketsiz halde buldu.

Yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Karagüzel'in, kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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