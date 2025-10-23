Zonguldak'ta Freni Boşalan Otomobil Yürüyene Çarptı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, park halindeki bir otomobilin freninin boşalması sonucu hareket eden araç, yoldan geçen bir vatandaşa çarparak duvara sıkıştırdı.

Kaza, Devrek ilçesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 NL 723 plakalı otomobilin park halindeyken freni boşaldı ve kontrolsüzce yokuş aşağı hareket etti. Bu sırada yoldan geçmekte olan Şaban Mekikli, üzerine gelen otomobilden kaçamayarak araç ile duvar arasında sıkıştı. Olay yerine hızla Devrek İtfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Şaban Mekikli, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK