Zonguldak'ta Fındık Hırsızlığına 2 Gözaltı

Zonguldak'ta Fındık Hırsızlığına 2 Gözaltı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir fındık deposundan yaklaşık bir ton fındık çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Hırsızların deposundaki çuvalları küçük bir pencereden alarak çeşitli dükkanlara sattıkları belirlendi.

Zonguldak'ta fındık deposundan farklı tarihlerde yaklaşık bir ton fındık çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Alaplı ilçesi Mollabey köyünde M.'ye ait fındık deposunda meydana geldi. Depodaki çuvalların eksildiğini fark eden fındık sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede, hırsızların deponun arka kısmındaki açık bırakılan küçük pencereden içeri girerek her seferinde 20–25 çuval fındık çaldıkları tespit edildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu şüpheliler Y.G. ve O.K.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılardan O.K.'nin gözcülük yaptığı, Y.G. ile birlikte fındıkları çaldıkları öğrenildi. Çalıntı fındıkların ise Alaplı ve Ereğli'deki çeşitli dükkan ve fabrikalara satıldığı ortaya çıktı.

Zanlılardan O.K.'nin ifadesinde, "Depodaki küçük pencerenin yüksek olması nedeniyle arkadaşım içeri girdi. O gece 5 büyük çuval fındık çaldık ve tenha bir noktaya bıraktık. Çuvallar 30–40 kilo civarındaydı. Yaklaşık 20 gün içinde 2–3 gün arayla toplam 5 kez birlikte, bir kez de tek başıma depoya girip fındık çuvallarını aldık. Sabah olunca çuvalları parça parça şehir içi dolmuşlara binerek Alaplı ile Ereğli'deki farklı dükkan ve fabrikalara sattık, ardından parayı aramızda bölüştük" dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, Alaplı Adliyesi'ne sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
