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Zonguldak'ta Fındık Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Fındık Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Zonguldak'ta bir vatandaş tarafından fındık bahçesinde yakılan ateş, ihbar üzerine hızla olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Zonguldak'ta fındık bahçesinde yakılan ateş ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Birlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş tarafından otları temizlemek için fındık bahçesinde ateş yakıldı. Bahçede dumanları gören vatandaşlar hemen 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arazöz ekipleri bahçede ki ateşi hemen söndürerek yangını kontrol altına aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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