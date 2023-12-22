Zonguldak'ta FETÖ/PYD üyesi yakalandı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Çaycuma ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta hakkında FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, yapılan faaliyet sonucunda Çaycuma ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ZONGULDAK