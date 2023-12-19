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Zonguldak'ta evde çıkan yangın söndürüldü

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Devrek ilçesine bağlı Yeni Mahalle Çay Sokak'ta bir evde pelet sobasından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına alınarak söndürülürken, evde hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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