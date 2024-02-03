Zonguldak'ta ev yangınında kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Ömer Çarak'a ait ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Gökçebey ilçesi Boğaç köyünde Alaoğlu Mahallesi Irmak kenarında meydana geldi. Ömer Çarak'a ait evde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi. - ZONGULDAK