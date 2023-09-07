Zonguldak'ta Eski Eşini Yumruklayan Şahıs Serbest Bırakıldı

Zonguldak'ta bir restoranda yaşanan tartışmada, sevgilisiyle tartışan eski eşini yumruklayan şahıs serbest bırakıldı. Yaralanan kadın ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

ZONGULDAK'ta, sevgilisi Nuray A. (37) ile tartışmasına dahil olduğu eski eşi Selma A.'yı (36) yumruklayıp bayıltan Kamil E. (41), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Selma A. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

Olay, dün, Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Kamil E.'nin eski eşi Selma A. ve sevgilisi Nuray A. karşılaşınca, iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nuray A., birlikte yaşadığı sevgilisi Kamil E.'yi restorana çağırdı. Gelen Kamil E., sevgilisiyle tartışan eski eşi Selma A.'ya saldırdı. Selma A., yumruk darbeleriyle bayıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Selma A.'yı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan Kamil E., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Selma A. ise taburcu edildi.