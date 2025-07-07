Zonguldak'ta Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Defnedildi

Zonguldak'ta Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Defnedildi
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Zonguldak'ın Perşembe beldesinde, tartıştığı eşi E.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Özlem Bostancı'nın cenazesi toprağa verildi. E.B. tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan koca tutuklanırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (41) ile eşi Özlem Bostancı (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., bıçakla eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bostancı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Özlem Bostancı'nın cenazesi ise ikindi namazını müteakip Perşembe beldesi Yeni Mahalle'deki Çivaklar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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