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Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı

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Zonguldak'ta bir saldırgan, cadde üzerinde karşılaştığı eski sevgilisi ile onun kız kardeşini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Kız kardeşler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.

Zonguldak'ta bir saldırgan eski sevgilisi ve onun kız kardeşini sokak ortasında defalarca bıçakladı.

Gazipaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda Ş.S. isimli erkek, iddiaya göre arasında önceye dayalı husumet bulunan eski sevgilisi Elif E. ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen olayda bıçaklı saldırıya uğrayan Elif E.'yi gören yanındaki kardeşi Ecem E. engel olmak istedi. Ancak iki kız kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ecem E. ve Elif E.'ye Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. İki kız kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan Ş.S.'nin polis tarafından yakalandığı belirtildi.

Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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