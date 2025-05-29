Zonguldak'ta Elektrik Tesisatı Çalışmasında Facia: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Elektrik Tesisatı Çalışmasında Facia: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik tesisatını yenileme çalışması sırasında yüksek gerilim hattına temas eden iki elektrik ustasından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir evin çatısında elektrik tesisatını yenileme çalışması sırasında yüksek gerilim hattına temas eden iki elektrik ustasından biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Merkez Mahallesi'nde bir evin çatısında elektrik tesisatını yenileme çalışması yapan elektrik ustaları Zafer Ayyıldız ve Tayyip Demir, açıkta bulunan yüksek gerilim hattına temas etti.

Akıma kapılan işçiler, çatıdan yere düştü. Olayı fark eden diğer işçilerin elektrik akımını keserek müdahalede bulunmasının ardından, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Zafer Ayyıldız ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tayyip Demir, ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Zafer Ayyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Tayyip Demir'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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