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Zonguldak'ta Düzensiz Göçle Mücadele Denetimleri Yapıldı

Zonguldak'ta Düzensiz Göçle Mücadele Denetimleri Yapıldı
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Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, 358 kişi sorgulanırken, 43 yabancı şahıs tespit edildi. Üç kişinin Türkiye'de yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlendi.

Zonguldak'ta, düzensiz göçle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle mobil göç noktası aracıyla denetimler yapıldı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada 18-22 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 358 kişi sorgulanırken, 43 yabancı şahıs tespit edildi. Tespit edilen yabancılar arasında, 3 kişinin Türkiye'de yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlendi. Bu kişilere yönelik gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, düzensiz göçle mücadelede çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Denetimlerin, düzenli göç politikalarının uygulanmasına katkı sağlaması ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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