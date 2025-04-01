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Zonguldak'ta Dron Destekli Trafik Denetimi: Işık İhlali Yapan 5 Sürücüye Ceza

Zonguldak'ta Dron Destekli Trafik Denetimi: Işık İhlali Yapan 5 Sürücüye Ceza
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Zonguldak'ta trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatil dönüşleri sırasında dron destekli denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücüye toplamda 10 bin lira ceza kesildi. Emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücüler de tespit edildi.

Zonguldak'ta trafik ekipleri dron destekli gerçekleştirdikleri bayram denetiminde ışık ihlali yapan sürücülere ceza yazdı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Emniyet Kavşağı'nda dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı tatil dönüşleri kapsamında yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron kamerasıyla tespit edildi.

Denetim noktasının ilerisinde oluşturulan çevirmede diğer ekipler, ihlal yapan 5 araç sürücüsüne 2 bin 167'şer lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla da bayram süresince emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücüler belirlenerek cezai işlemler gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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