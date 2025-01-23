Zonguldak'ta Dönercide Fritöz Yangını Korkuttu
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'ndeki bir dönercide fritözden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Zonguldak'ta bir dönercide fritözden çıkan yangın korkuttu.
Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir dönercide, iddiaya göre fritözden kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak, yangını kontrol altına aldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa