Zonguldak'ta Dönercide Fritöz Yangını Korkuttu

Zonguldak'ta bir dönercide fritözden çıkan yangın korkuttu.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir dönercide, iddiaya göre fritözden kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak, yangını kontrol altına aldı. - ZONGULDAK