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Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları ikinci gününde

Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları ikinci gününde
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Zonguldak'ta valiliğin denize giriş yasağına rağmen kayalıklardan suya atlayan 33 yaşındaki Bayram Kahveci, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Zonguldak'ta valiliğin denize giriş yasağına rağmen kayalıklardan suya atlayan ve dalgalara kapılarak gözden kaybolan 33 yaşındaki Bayram Kahveci için başlatılan arama çalışmaları, gece verilen aranın ardından sabah 06.00 itibarıyla yeniden başladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kapuz Caddesi mevkiindeki Tersane Plajı'nda meydana geldi. Bayram Kahveci ve arkadaşı B.S. (34), olumsuz hava şartları nedeniyle görevlilerin denize girmenin yasak olduğu yönündeki ikazı üzerine plajı terk etti. İkili, yaklaşık 200 metre mesafedeki kayalık bölgeye yönelerek bu noktadan suya girdi. Kahveci, kısa süre içinde yükselen dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı. Arkadaşı B.S. ise Kahveci'yi kurtarmak için peşinden atladıysa da dalgalarla mücadele etmekte zorlanarak güçlükle sahile çıkabildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Deniz yüzeyi ve kıyı şeridinde yoğun tarama gerçekleştiren ekipler, havanın kararmasıyla saat 22.00 sıralarında çalışmalara ara verdi. Arama faaliyetleri bu sabah 06.00'da tekrar başlatıldı.

Denize girmeden önce paylaşım yapmış

Öte yandan, Bayram Kahveci'nin, denize girmeden hemen önce sosyal medya hesabından "Hey Gidi Karadeniz" şarkısı eşliğinde bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Bölgede elverişsiz hava şartları sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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