Haberler

Zonguldak'ta 43 gün sonra bulunan ceset davasında karar: İki sanığa müebbet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 43 gün sonra ormanlık alanda çuval içinde gömülü halde bulunan 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, 2 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bir sanık ise delilleri gizleme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 43 gün sonra ormanlık alanda çuval içerisinde gömülü halde bulunan 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 2 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken, bir sanık hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar H.B. ve İ.Ç. ile tutuksuz sanık A.B. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki deliller, sanık savunmaları, tanık beyanları ve Cumhuriyet savcısının mütalaasını değerlendirdikten sonra kararını açıkladı. Buna göre, Dinçer Arslan'ın kasten öldürülmesi suçundan yargılanan tutuklu sanıklar H.B. ve İ.Ç., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz yargılanan A.B. ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ancak mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve dosya kapsamındaki değerlendirmeler doğrultusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Karadeniz Ereğli'ye bağlı Ortacı köyünde yaşayan Dinçer Arslan'dan 9 Nisan'dan itibaren haber alamayan ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmalarda Arslan'ın en son Gülüç beldesindeki bir evde H.B. ve İ.Ç. ile görüştüğü belirlenmişti. Delillerden edinilen bilgilerle belirlenen bölgede yapılan kazıda, Dinçer Arslan'ın cansız bedeni çuval içerisinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu: 500 gramı 5 milyon dolar

Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü