Haberler

Zonguldak'ta cezaevinde mide bulantısı şikayetiyle 18 hükümlü tedavi altına alındı

Zonguldak'ta cezaevinde mide bulantısı şikayetiyle 18 hükümlü tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Beycuma M Tipi Cezaevi'nde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 18 hükümlü tedavi altına alındı. 5 mahkum hastaneye sevk edilirken, gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadı. Numuneler inceleniyor.

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 18 hükümlü tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Beycuma M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun kapalı bölümünde 15, açık kısmında ise 3 olmak üzere 18 hükümlü mide bulantısı ile kusma şikayeti yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine kuruma sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucu kapalı kısımdan 3, açık kısımdan 2 olmak üzere toplam 5 mahkum Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkik ve tedavilerin ardından 5 mahkum, ilaç tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. Taburcu edilen hükümlü ve tutuklulara gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince cezaevinden su numunesi, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de yemeklerden numune alındı. Sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil

Trump'tan önce İran açıkladı! Savaşı tamamen bitirecek iddiaya yanıt

Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi
Osimhen'den vatandaşına büyük jest

Yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı

Köyü savaş alanına çevirdiler: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

O şehrimiz yeni stadına kavuşuyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti