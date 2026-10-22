Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta binanın çökmesiyle kepçe operatörü, işveren ve mimar gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 21 Ekim'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Soruşturmada kepçe operatörü, işveren ve mimar olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı; ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Kepçe operatörü, işveren ve mimarın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de meydana gelen olayda, bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında 3 katlı betonarme bina çöktü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralı olarak kurtarıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan, binanın çökme nedeninin ve olası kusurların belirlenmesi amacıyla başlatılan bilirkişi incelemesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Milyonlarca Türk’ün göğsünü kabartan anlar!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam

Fon kurulu 7. kez toplandı! İşte mağdurlara ödenen rakam
Polatlı'da pancar hasadında feci ölüm! 3 çocuk annesi Türkan Keskin makineye sıkıştı

Eşiyle tarlada çalışıyordu! 3 çocuk annesi makineye kurban gitti
'Yetişmez' diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi

"Yetişmez" diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler

Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun

Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
336 yıllık dev bankada yapay zeka depremi! Barclays 5 bin çalışanını kapının önüne koyuyor

336 yıllık dev banka 5 bin çalışanı kapının önüne koyuyor
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum

Allah akıl fikir versin dedirten bir görüntü daha