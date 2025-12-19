Zonguldak'taki bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ta Serkan Akdal'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Valiliği yakınında dün akşam meydana gelen olayda, Serkan Akdal ile Murat D. (44) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, Murat D.'nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan Akdal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Murat D., Yayla Mahallesi'nde saklandığı ağaçlık alanda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Murat D., savcılık sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat D., adliyeye sevk edildiği sırada olay anına ilişkin olarak, "3 kişi bana saldırdı, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK