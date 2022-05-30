Kesikbaş cinayetinde yeni gelişme! 5 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı - Haberler

Kesikbaş cinayetinde yeni gelişme! 5 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı
AA - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta ormanlık alanda başı kesik olarak bulunan bedenle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alının 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedi bulundu. Jandarma komando timleri, Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.
5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Gökhan Yılmaz - 3. Sayfa