Zonguldak'ta Barakada Yangın Çıktı

Zonguldak'ta Barakada Yangın Çıktı
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yufka yapan kadınların çıkardığı ateşin kullanılmayan bir barakaya sıçraması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti.

Zonguldak'ta barakada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yufka yapan kadınların yaktığı ateş kullanılmayan barakaya sıçradı. Barakanın alev alması sonucunda olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
