Zonguldak'ta Barakada Yangın Çıktı

Zonguldak'ta barakada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yufka yapan kadınların yaktığı ateş kullanılmayan barakaya sıçradı. Barakanın alev alması sonucunda olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK