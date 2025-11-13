Haberler

Zonguldak'ta AVM Yemek Katında Yangın Paniği

Güncelleme:
Zonguldak'ta Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi'nin yemek katındaki bir restoranda çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaşanan paniğe rağmen, olayda yaralanma veya dumandan etkilenme olmadı.

Zonguldak'ta Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi'nin (AVM) yemek katındaki bir restoranda çıkan yangın paniğe yol açtı. Restoran mutfağında başlayan alevlere ilk müdahaleyi görevliler yaptı.

Edinilen bilgiye göre, AVM'nin en hareketli bölümlerinden olan yemek katında bulunan bir restoranın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen AVM güvenliğine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunan kuryeler ve AVM'nin kendi güvenlik ekipleri, yangın söndürme tüpleriyle alevlere hızla müdahale etti.

Ekiplerin anında müdahalesi sayesinde yangın, kontrol altına alındı. Yangın sırasında yemek katında bulunan müşteriler ise dumanı ve hareketliliği fark edince büyük korku yaşadı. Vatandaşlar, panik içinde yemek katını hızla boşaltarak tahliye oldu.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, yangının kontrol altına alınmasının ardından yemek katında duman tahliyesi yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
