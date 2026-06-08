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Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
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Zonguldak Valisi başkanlığında düzenlenen toplantıda kent genelindeki güvenlik çalışmaları, suçla mücadele operasyonları ve kamu düzeninin korunması ele alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve suçla mücadele faaliyetleri değerlendirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve TCSG-86 Bot Komutanı Yüzbaşı Caner Erken katıldı.

Toplantıda, suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar ile vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı.

Kent genelindeki asayiş durumu ve güvenlik birimlerinin koordinasyon içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, Zonguldak'ta huzur ve güven ortamının korunması amacıyla ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin devam edeceğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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