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Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı

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Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı
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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi, alınacak tedbirler görüşüldü.

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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