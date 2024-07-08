Zonguldak'ta Apartman Otoparkında 2 Metre Uzunluğunda Yılan Paniği

Zonguldak'ta bir apartmanın otoparkına giren 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. Yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde bir apartmanın otoparkına giren yılan vatandaşları korkuttu. Otoparkta yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine yelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak dışarı çıkarırken, apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. Yılanın zehirsiz olduğunu belirleyen ekipler, hayvanı doğal yaşam ortamına bıraktı. - ZONGULDAK