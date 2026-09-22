Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü göçük davasında duruşma 24 Aralık'a ertelendi

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte iki maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen duruşmada tutuksuz üç sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan H.B., "Geçen celse avukatım duruşma salonunu terk edince psikolojim bozulmuştu. Bu iş yeri benimdir" dedi.

Geçen şubat ayında Kilimli ilçesi Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ile Ziya Kiret'in (60) hayatını kaybetmesiyle ilgili Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Tevfik A., Halil D. ve Ersin S. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları ve ölen işçilerin aileleri duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada ailelerin avukatı Meral Çolak ile sanık avukatı Osman Özdoğan arasında tartışma yaşandı. Özdoğan, "Bir cümle söylediğimde Av. Meral Çolak 'senin yüzünden Zonguldak bu hale geldi' diye doğrudan doğruya beni insanların önüne atmaya kalktı. Allah korusun o acılı insanlardan birisi buradan çıkışta bana yumruk atsa ya da bıçak çekse ne olurdu?" dedi.

Sanık avukatının bir önceki davada da Meral Çolak ile yaşadığı tartışma ile ilgili konuşmaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı davayla ilgili konuşması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine savunma hakkının engellendiğini iddia eden Özdoğan, son görülen duruşmadan da ayrıldı.

"Avukatım salonu terk edince psikolojim bozulmuştu

Tutuksuz sanık Halil D. savunmasında, söz konusu iş yerinin kendisine ait olduğunu söyledi. Bir önceki duruşmada kendisine ait olmadığı yönündeki beyanları hatırlatılması üzerine "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimse tarafından tehdit görmüyorum. Geçen celse avukatım duruşma salonunu terk edince psikolojim bozulmuştu. Bu iş yeri benimdir" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki adli kontrol uygulamalarının kaldırılmasını isteyen sanık daimi nezaretçi ve İSG uzmanı Ersin S. de "Yeniden bilirkişi raporu alınmasını istiyorum. 13 Şubat tarihinde sözleşme güncellemek isterken yanlışlıkla sonlandırmaya basmışım. Yanlışlık olmuş, burada art niyet olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Duruşma ertelendi

Suçlamaları reddeden sanık Tevfik A. da kazadan 15 gün önce işten ayrıldığını hatırlatarak "Bilirkişi raporuna itiraz ediyorum. Kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ersin S. hakkındaki adli kontrol yükümlülüklerinin devamına karar verdi. Kazayla ilgili ikinci kez bilirkişi raporu alınıp alınmayacağına ilişkin değerlendirmeler ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Ziya Kiret'in eşi Şafak Kiret, eşine beş kişinin yapacağı işin yaptırıldığını öne sürerek, "Ocağın şefliğini yapıyor, hızarcılığı yapıyor, mühendisin görevini yapıyor, çalışanlarına yardım ediyor, sırası geliyor patronun görevini yapıyor. Bu adamın 5 tane canı mı vardı? Sonunda canını aldılar, bunu söyleyince bana 'Girmeseydi dediler.' Önce bize 'Siz onun bana emanetisiniz' dendi sonra 'Girmeseydi' dendi. Hafta sonu tatil gününde çalıştırdılar. Benim oğlum göçüğün olduğu gün gitmeseydi üçüncü çocuk da ölü çıkacaktı" diye tepki gösterdi.

Veysel Oruçoğlu'nun babası Fahri Oruçoğlu da oğlunun hayatını kaybetmesine rağmen herhangi bir sorumlunun hapis cezası almadığını söyleyerek "Benim oğlum öleli 7 ay oldu. Bir gün yatmadılar. O ocakta bir gün stop etmedi. Günde 120 ton kömür çıkıyor. Ölenlerin maaşları içerde duruyor. Daha maaşlarını bile vermediler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı