Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Molalbey köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Alaplı ile Mollabey Köyü arasındaki Çayköy mevkiinde gerçekleşti. Tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana geldi ve motor sürücüsü İ.K yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı İ.K'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili olarak tahkikat başlattı - ZONGULDAK