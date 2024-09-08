Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde patpat kazası: Bir kişi yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen patpat kazasında bir kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen patpat aracında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen patpat kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen patpat aracında, sürücü S.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, sürücü S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK