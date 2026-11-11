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Zonguldak Ereğli'de sanayi rampasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Zonguldak Ereğli'de sanayi rampasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sanayi bölgesi rampasında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi rampasında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya giriş yapmak üzere sol sinyal vererek dönüş hazırlığı yapan araca, bu sırada arkadan gelen ve sollama yapmak isteyen başka bir araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada araç sürücüsü D.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü D.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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