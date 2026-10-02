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Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde yaşandı. S.Ö. idaresindeki 67 ACL 594 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Takla atan araçta bulunan sürücü S.Ö. ile yolcu olarak bulunan G.S. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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