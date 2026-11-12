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Zonguldak Alaplı'da iki gündür kayıp olan 3 çocuk babası Engin Bozkurt bulundu

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Zonguldak Alaplı'da iki gündür kayıp olan 3 çocuk babası Engin Bozkurt bulundu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Engin Bozkurt, jandarma ve vatandaşların arama çalışmaları sonucu bulundu. Jandarmaya teslim edilen Bozkurt, ifadesinde bunaldığı için bir süre yalnız kalmak istediğini söyledi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Engin Bozkurt bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyü Muratlı Mahallesi'nde yaşayan Engin Bozkurt'tan iki gündür haber alınamıyordu. Jandarma ekipleri ve vatandaşların yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Bozkurt bulundu. Vatandaşların yardımıyla bulunan Bozkurt, Akalın mevkii arkasındaki Tekke Köprüsü'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bozkurt'un jandarmadaki ifadesinde, bunaldığı için bir süre yalnız kalmak istediğini söylediği öğrenildi.

Bozkurt'un bulunması ailesi ve yakınlarını sevindirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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