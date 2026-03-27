Zombi filmi değil: Sokakta yaşanan gerçek

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokak ortasında kendinden geçmiş halde anormal hareketler sergileyen genç, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Gencin durumu yürek sızlatırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri polis olmadan müdahale edemedi.

Adapazarı ilçesinde bir sokakta meydana gelen olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir genç, sokak ortasında dengesiz hareketler sergileyerek bir iş yerinin önüne oturdu. Gencin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak polis ekiplerinin olay yerine ulaşmaması sebebiyle sağlık görevlileri müdahale edemedi. Bu sırada ambulansı fark eden genç, bulunduğu yerden kalkarak uzaklaştı. - SAKARYA

