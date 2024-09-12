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Zincirlikuyu-Beylikdüzü Metrobüsünde Tekerlek Faciası

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Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Durakta metrobüs kuyruğu oluştu.

Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Kopan tekerlekler nedeniyle faciadan dönülürken, durakta metrobüs kuyruğu oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Yerinden çıkan iki tekerlek nedeniyle yolcular büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan bir süre tek taraflı ilerleyen metrobüsler durakta uzun kuyruk oluşturdu. Arızalanan metrobüsten dolayı seferlerde aksama meydana geldi. Tekerlekleri fırlayan metrobüsün olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zincirlikuyu Beylikdüzü 3-sayfa Güncel Ulaşım trafik Yaşam Kaza

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