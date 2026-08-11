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Canik'te Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar

Canik'te Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar
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Samsun’un Canik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip A.'nın kullandığı 55 AAK 01 plakalı otomobil, Abdullah K. yönetimindeki 05 AS 355 plakalı otomobil, Ali S.'nin kullandığı 55 AHM 964 plakalı otomobil ve Serkan G. idaresindeki 55 SU 816 plakalı otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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