Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü

Zincir marketlerdeki ağır çalışma koşulları bir kez daha gündemde. Asgari ücretle çalışan bir genç, kasiyerlikten temizlik ve depo düzenine kadar birçok işi aynı anda yaparken görüntülendi.

ÇALIŞMA ŞARTLARI YENİDEN GÜNDEM

Sırtına aldığı ağır çöp poşetleriyle yürümekte zorlanan ve kaldırdığı poşetin altında çöküp kalan genç çalışanın hali, çalışma şartlarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.