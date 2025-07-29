Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü

Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
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Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
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Asgari ücretle çalışan bir genç, zincir markette kasiyerlikten temizlik ve depo işine kadar her görevi üstlenmek zorunda kaldı. Sırtında ağır çöp poşetleriyle görüntülenen çalışanın hali "İnsan onuruna aykırı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Zincir marketlerdeki ağır çalışma koşulları bir kez daha gündemde. Asgari ücretle çalışan bir genç, kasiyerlikten temizlik ve depo düzenine kadar birçok işi aynı anda yaparken görüntülendi.

ÇALIŞMA ŞARTLARI YENİDEN GÜNDEM

Sırtına aldığı ağır çöp poşetleriyle yürümekte zorlanan ve kaldırdığı poşetin altında çöküp kalan genç çalışanın hali, çalışma şartlarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü

Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Açgözlü patronlar hamuduyla götürürken gençleri asgari ücretle mesai mefhumu olmadan çalıştırıyor. Bu insanlara hakkını verin de yuva kursunlar

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Haber YorumlarıBekir:

22.104 TL maaşla bu işleri yapan millet. Hiçbir şey yapmadan196,775 TL maaş alan vekili. Bir de bunun emeklisi var onu saymıyorum bile. Doldurun bakalım haramı karnınıza, mahşerde hesaplaşırız nasıl olsa.

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıbilal bey:

tarım krediler benzemeseydi keşke şu zincir marketlere..

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

eğilenler oldukça dik duranlar olacaktır

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıMehmet efe:

bir iş yerinde çalışanın vasıf kavramı ve tek bir iş sorumluluğu yok ki. her işi yaptıran düzenler var ve bu her yerde aynı.. bunu bir market yapmıyor ve bu yasa denipte pek uygulanmayan şeye aykırı..

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