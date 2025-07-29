Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Asgari ücretle çalışan bir genç, zincir markette kasiyerlikten temizlik ve depo işine kadar her görevi üstlenmek zorunda kaldı. Sırtında ağır çöp poşetleriyle görüntülenen çalışanın hali "İnsan onuruna aykırı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Zincir marketlerdeki ağır çalışma koşulları bir kez daha gündemde. Asgari ücretle çalışan bir genç, kasiyerlikten temizlik ve depo düzenine kadar birçok işi aynı anda yaparken görüntülendi.
ÇALIŞMA ŞARTLARI YENİDEN GÜNDEM
Sırtına aldığı ağır çöp poşetleriyle yürümekte zorlanan ve kaldırdığı poşetin altında çöküp kalan genç çalışanın hali, çalışma şartlarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.