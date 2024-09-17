Zimmet Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına ekipler hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde hakkında zimmet suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs Dinar ilçesi Yıprak köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR