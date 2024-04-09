Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Zile Kavşağı'nda bayram tatili süresince polis ekipleri görev yapacak.

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle karayollarında trafik yoğunluğu yaşanırken, Alaca ilçesinde Karadeniz'i Akdeniz ve Doğu Anadolu'ya bağlayan Zile Kavşağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Alaca Emniyet Müdürlüğü bayram tedbirlerini üst düzeye çıkardı. Polis ekipleri, sık sık yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan kavşaka, tatil süresince 7 gün 24 saat görev yapacak.

Ekipler yoldan geçen sürücülere uyarılarda bulunarak trafik kurallarını hatırlatıyor. - ÇORUM