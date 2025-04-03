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Zihinsel Engelli Vatandaş Uçuruma Yuvarlandı

Zihinsel Engelli Vatandaş Uçuruma Yuvarlandı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde zihinsel engelli 70 yaşındaki Kamil Filiz, ayağının kayması sonucu 3 metrelik uçuruma düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, Filiz'i kurtarıp hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaş tedavi altına alındı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde zihinsel engelli vatandaş uçuruma yuvarlanarak yaralandı. 3 metrelik uçurumdan çıkarılan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Bekirağalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Kamil Filiz isimli zihinsel engelli vatandaş, mahalleye bağlı Pattat Deresi mevkiinde ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlandı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından halat yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Filiz, Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaş tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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