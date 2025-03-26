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Zihinsel Engelli Ramazan Darp Edildi, Saldırgan Yakalandı

Zihinsel Engelli Ramazan Darp Edildi, Saldırgan Yakalandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde zihinsel engelli Ramazan, M.A.A. isimli bir şahıs tarafından darp edildi. Ramazan hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin sevilen simalarından olan zihinsel engelli Ramazan isimli kişiyi döverek darp eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde Ramazan isimli zihinsel engelli vatandaş, M.A.A. isimli bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı darp edildi. Vücudunda darp sonucu yaralamalar oluşan zihinsel engelli Ramazan, vatandaşlar tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan'ı darp edip daha sonra olay yerinden kaçan M.A.A., polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken zihinsel engelli Ramazan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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