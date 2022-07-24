Son dakika haberleri! Zihinsel engelli gencin çıkardığı yangında anne ve babası yaralandı

- Zihinsel engelli gencin çıkardığı yangında anne ve babası yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da evde ateşle oynarken eşyaları tutuşturan zihinsel engelli gencin çıkardığı yangında anne ve babası karbonmonoksit gazından zehirlenip yaralandı.

Yangın, Paşacık Mahallesi 1639 Sokakta bulunan 3 katlı Azra Apartmanının 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerindeki çakmaklarla oynayan zihinsel engelli Oğulcan A. yaktığı ateşin bir anda büyümesi sonucu eşyaları tutuşturdu. Eşyaların yanmasıyla artan alevlerin odayı sarmasının ardından evden dışarıya kaçan zihinsel engelli gencin babası Kadir A. ve Nilüfer A. evde kaldı. Oğullarının çıkardığı yangına müdahale etmek isteyen anne ve baba vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken karbonmonoksit gazından zehirlendi. Dumanların sardığı apartmanda ikamet eden diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Acil Yardım ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan evden çıkarılan anne ve babanın ilk müdahalesi ambulans içinde yapılırken, itfaiye ekipleri yanan eve müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zihinsel engelli çocuk psikolog eşliğinde ifadesi alınmak üzere Aile İçi Şiddeti Önleme Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.