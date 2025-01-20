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Zihinsel Engelli Genç Ordu'da Dere İçerisinde Bulundu

Zihinsel Engelli Genç Ordu'da Dere İçerisinde Bulundu
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Ordu'da 3 gündür kayıp olan 24 yaşındaki zihinsel engelli Furkan Gündoğdu, dere içerisinde ağır yaralı halde bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda genç adamı sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Gençten 17 Ocak'tan bu yana haber alınamadığı öğrenildi.

Ordu'da 3 gündür kayıp olan 24 yaşındaki zihinsel engelli Furkan Gündoğdu, dere içerisinde ağır yaralı halde bulundu.

Olay, Altın Ordu ilçesi Nizamettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dronla yeri tespit edilen şahıs için ekipler seferber oldu. Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan itfaiyenin çalışması sonucu sedyeye alınarak çıkarılan şahıs ambulansa taşındı. Ağır yaralı olan şahıs, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

3 gündür aranıyordu

Dere içerisinde bulunan şahsın 24 yaşındaki Furkan Gündoğdu olduğu tespit edildi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen gençten 17 Ocak'tan bu yana haber alınamadığı, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu ve polis ekiplerinin o günden bu yana arama çalışması yürüttüğü öğrenildi.

"Köpek kovalaması sonucu dereye düşmüş"

Olayın görgü tanığı Ertan Kuru, "3 gün önce kayıp olan arkadaşımız, karşı taraftan köpek kovalaması sonucu aşağıya düşmüş. Kendisinden 3 günden bu yana haber alınamıyormuş. Polis ekipleri dron kaldırdı, o şekilde anlaşıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar vardı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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