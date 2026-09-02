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Hatay'da Zeytinlik Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Hatay'da Zeytinlik Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü
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Hatay’da alevlere teslim olan zeytinlikte çıkan yangın çevreye ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Hatay'da alevlere teslim olan zeytinlikte çıkan yangın çevreye ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde deprem konutları mevkiinde bulunan zeytin bahçesinde çıktı. Zeytinlikte çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki diğer zeytinliklere ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zeytinlik zarar görürken korku dolu alevlerin yükseldiği anlar kameraya yansıdı.

Alevlerin yükseldiği anları anlatan Dursun Ezder, "Bir anda yangın çıktı ve alevler yükseldi. Alevlerle birlikte itfaiye gelip müdahale etti. Çok şükür fazla bir zarar görülmedi. Yangın rüzgar az olduğu için büyümeden kontrol altına alındı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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